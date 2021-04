Im Ulmer Stadtgebiet soll eine Verordnung zur Ausgangssperre veröffentlicht werden, die ab Mittwoch gelten soll. Nachdem die Corona-Neuinfektionen am Wochenende gestiegen waren, müsse das Gesundheitsamt reagieren, hieß es bereits am Sonntag.

Gund sei, dass die 7-Tage-Inzidenz über 150 liege, so ein Sprecher.

Wenn das Landesgesundheitsamt die Zahl offiziell bestätige, dann gelte die Ausgangsbeschränkung ab Mittwochnacht um 0 Uhr, hieß es. Ab dann dürfen Ulmerinnen und Ulmer das Haus demnach nur aus triftigem Grund zwischen 21 und 5 Uhr verlassen.

Im Kreis Neu-Ulm ist seit Montag eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Die 7-Tage-Inzidenz überschritt am Sonntag am dritten Tag in Folge den Wert von 100.

Nachts soll es still werden auf den Straßen im Kreis Neu-Ulm, wie hier im Dezember 2020 an der Herdbrücke mit Blick auf Neu-Ulm (Archivbild) SWR Sarah Umla

Die nächtliche Ausgangssperre im Kreis Neu-Ulm gilt von 22 bis 5 Uhr. Ausnahmen sind nur aus trifftigen Gründen möglich. Der Inzidenzwert war schon am Freitag auf über 100 gestiegen und lag am Sonntag bei 127, teilte das Landratsamt in Neu-Ulm mit.

Nur noch ein Haushalt und eine weitere Person

Seit Montag darf sich demnach ein Haushalt nur noch mit einer weiteren Person treffen. Geschäfte dürfen nur noch "Click and Meet" und "Click and Collect" anbieten. An Schulen gilt Distanzunterricht, mit Ausnahme unter anderem der Abschlussklassen und der 4. Klassen in den Grundschulen. Am Freitag hatte das Landratsamt eine Testpflicht für Schüler angekündigt.

Auch im Kreis Heidenheim Ausgangssperre

Im Kreis Heidenheim gilt ebenfalls seit Montag eine Ausgangssperre, hier zwischen 21 und 5 Uhr. Das Landratsamt im Kreis Heidenheim begründet die Regelung mit der seit Tagen rasant steigenden Zahl der Neuinfektionen: Innerhalb von fünf Tagen habe sich der Inzidenzwert auf 232 verdoppelt. Neben der Ausgangssperre gelten weitere Beschränkungen bei privaten Kontakten, ab Dienstag gilt ein Nutzungsverbot von Spiel- und Bolzplätzen wie auf weitläufigen Außensportanlagen.