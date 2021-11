Ausgangssperre für Ungeimpfte in Ulm wieder aufgehoben

In der Stadt Ulm wird am Dienstag die nächtliche Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte aufgehoben. Laut dem Gesundheitsamt lag die Inzidenz in der Stadt fünf Tage in Folge unter 500.

Am Mittwoch vergangener Woche traten im Land Baden-Württemberg verschärfte Corona-Regeln in Kraft. In Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 500 mussten ungeimpfte Bürgerinnen und Bürger zwischen 21 und 5 Uhr zu Hause bleiben. Ab Donnerstag galt das auch für Ulm und den Alb-Donau-Kreis, genauso wie für den Kreis Heidenheim. Ausnahmen galten nur bei triftigem Grund.

Als erste Landkreise in der Region hatten der Ostalbkreis und der Kreis Biberach schon Tage zuvor Ausgangsbeschränkungen verhängt. Im Ostalbkreis gab es mit mehr als 700 zeitweise die höchste Sieben-Tage-Inzidenz landesweit. In den Kreisgebieten rund um Ulm liegt die Inzidenz bei den Neuinfektionen weiterhin weit über 500, die Beschränkungen bleiben bestehen, also auch im Alb-Donau-Kreis. Erst, wenn die Inzidenz an fünf Tagen in Folge stabil unter 500 bleibt, gibt es Lockerungen.

In Ulmer Geschäften gilt wieder die 3G-Regel

Neben der nächtlichen Ausgangssperre gilt derzeit in den Kreisen mit einer Inzidenz über 500 außerdem die 2G-Regel im Einzelhandel. In Ulm fällt auch diese Beschränkung weg. Das heißt, in Geschäften, die nicht zur täglichen Grundversorgung gehören, gilt wieder die 3G-Regel. Damit können Ungeimpfte nun auch die Läden unter Vorlage eines negativen Schnelltestergebnisses besuchen.