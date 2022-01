Nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte im Alb-Donau-Kreis

Ab Sonntag gilt im Alb-Donau-Kreis eine nächtliche Ausgangsbeschränkung für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene. Das teilte das Landratsamt mit. Die Regel gilt schon in Ulm und im Kreis Biberach.

An zwei Tagen in Folge lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Alb-Donau-Kreis über dem Wert von 500. Damit treten strengere Corona-Regeln in Kraft, so eine Sprecherin des Landratsamtes. Ungeimpfte und nicht von Covid-19 genesene Menschen dürfen zwischen 21 und 5 Uhr ihre Wohnung nur noch aus triftigem Grund verlassen.

Die Ausgangsbeschränkung gilt im Kreis Biberach und auch in der Stadt Ulm schon seit Samstag. Sie wird erst wieder aufgehoben, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in dem jeweiligen Gebiet an fünf Tagen in Folge unter dem Wert von 500 liegt, so das Biberacher Landratsamt.

Zum Verlassen der Wohnung brauchen Betroffene einen triftigen Grund. Das könne laut Mitteilung des Landes beispielsweise die Ausübung des Berufs sein, die Teilnahme Ehrenamtlicher an Einsätzen von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, der Besuch des Lebenspartners oder auch ein medizinischer Notfall.

Noch keine Ausgangssperre in Ostwürttemberg

Im Ostalbkreis und im Kreis Heidenheim liegt die Inzidenz derzeit noch unter 500. In den Kreisen Neu-Ulm und Günzburg ist dieser Wert zwar überschritten. In Bayern allerdings galt bislang die "Hotspot-Regelung" - ein Lockdown, bei dem ab einer Sieben-Tage-Inzidenz über 1.000 viele Veranstaltungen, Betriebe und Einrichtungen untersagt waren. Diese Regelung ist derzeit ausgesetzt. Am Montag trifft sich nach Mitteilung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern der Ministerrat, um Regelungen für den Umgang mit der Omikron-Variante zu finden.