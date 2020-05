Wie wär's über Pfingsten mit einem Ausflug an den Blautopf oder in die Vogelherdhöhle im Archäopark Niederstotzingen? Was es zu beachten gilt und welche Ziele sonst noch geöffnet haben.

Wie wär's über Pfingsten mit einem Ausflug an den Blautopf oder in die Vogelherdhöhle im Archäopark Niederstotzingen? Was es zu beachten gilt und welche Ziele sonst noch geöffnet haben.

Kristallklares Wasser, umgeben von Natur: Der Blautopf in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis). An Pfingsten wird der Rundweg wieder freigegeben. Laut Bürgermeister Jörg Seibold allerdings mit einer "Einbahnstraßenregelung". Das bedeutet: "Vorne hineingehen, gerne auch etwas zügiger. Damit alle etwas vom Erlebnis Blautopf haben. Es gilt eine Maskenpflicht und wir bestehen auch auf der Abstandsregelung von 1,50 Meter, aber man kann dann wieder direkt an die schöne Quelle hin."

Die Höhlen im Land empfangen wieder Besucher, seit Mitte Mai zum Beispiel die Vogelherdhöhle im Archäopark Niederstotzingen (Kreis Heidenheim).

An Pfingsten zieht auch die Wimsener Höhle bei Hayingen (Landkreis Reutlingen) nach, deutschlandweit die einzige befahrbare Wasserhöhle. Auch hier gilt: bitte mit Mundschutz. Auch die Nebelhöhle und die Bärenhöhle in Sonnenbühl (Landkreis Reutlingen) sind dann wieder geöffnet. Von einem Ausflug an den Uracher Wasserfall rät die Stadt Bad Urach, ebenfalls im Landkreis Reutlingen, im Moment ab. Sie hat die Hälfte der Parkplätze dort gesperrt. Verboten ist ein Ausflug aber nicht. Dennoch: "Nicht zu viele auf einmal und den Mindestabstand einhalten", rät das Tourismusnetzwerk Baden-Württemberg.

Bei Ausflugszielen ist es genauso wie bei der Gastronomie: Abstand halten ist die Devise. Darauf muss man auch am Bodensee achten. Das schöne Wetter lockt Ausflügler an die Uferpromenaden. Markierungen am Boden sollen die Besucherströme lenken. Auch aufs Wasser zieht es viele, in kleinen Booten und großen Schiffen. Für Passagiere der Weißen Flotte gilt Mundschutz-Pflicht, ebenso für die Besatzung. Sie reinigt und desinfiziert ihre Schiffe regelmäßig.

Generell gilt: den gesunden Menschenverstand einschalten. Sonst könnten die Lockerungen wieder rückgängig gemacht werden, egal ob am Bodensee oder am Blautopf. Blaubeurens Bürgermeister Jörg Seibold betont: "Man muss sich nicht anmelden, aber sich bitte an die Spielregeln halten. Denn wenn wir sehen, dass das nicht verantwortbar ist, dann müssen wir es wahrscheinlich wieder zurücknehmen. Ich möchte nicht in vier Wochen erklären müssen, warum sich hier ein Hotspot gebildet hat. Das kann nicht in unserem Interesse sein."

Blautopf, Bodensee oder Feldberg einfach mal links liegen lassen. Das ist in Corona-Zeiten eine Überlegung wert, findet Tourismusexperte Andreas Braun: „Es gibt kein anderes Bundesland mit so vielen ausgeschilderten und hochqualifizierten Wanderwegen oder Mountainbike-Trails."

Genügend Platz bietet das 7.000 Kilometer lange Radwegenetz in Baden-Württemberg. Auf dem kann man ganz entspannt mit dem Drahtesel das Land erkunden. Ein Tipp wäre der insgesamt rund 300 Kilometer Donautäler-Radweg, der durch Baden-Württemberg und das angrenzende Bayern führt.

Auf dem Wasser kommt man sich ebenfalls nicht ins Gehege und kann die Natur in seinem ganz eigenen Tempo genießen.