Im Gebiet der Handwerkskammer Ulm werden bald 3.000 angehende Meister und Gesellen geprüft. Wie geschieht das zu Corona-Zeiten und bilden die Betriebe auch weiterhin aus?

Im Juni und Juli stehen im Handwerk die Abschlussprüfungen an. Auch für angehende Gesellen und Meister gibt es jetzt wieder Präsenz-Unterricht an den Bildungseinrichtungen. Dazu Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm im SWR Interview.

SWR: Wie gut sind die 3.000 angehenden Meister und Gesellen auf ihre Prüfungen vorbereitet?

Tobias Mehlich: Ja, die haben jetzt auch zwei, drei Monate Zwangspause hinter sich. Neben der ganzen Aufregung, darauf hinzufiebern, zu zeigen was man gelernt hat, bedeutet das natürlich ein komplettes Umstellen der Lernumstände. Die haben haben für Aufregung gesorgt, das musste sich einschleifen. Deswegen ist es jetzt gut, dass es jetzt neben dieser Online-Versorgung auch wieder Präsenzunterricht gibt. Das ist bei uns in der beruflichen Bildung ein wenig leichter zu leisten als in der rein schulischen, theoretischen Bildung. Denn unsere berufliche Bildung lebt davon, dass wir uns in Werkstätten, auf Baustellen aufhalten, wo naturgemäß mehr Raum und mehr Platz ist und das kommt uns jetzt bei den Hygienestandards sehr entgegen.

Wie muss man sich eine Prüfung in Zeiten von Corona vorstellen – Stichwort Infektionsschutz?

Eine theoretische Prüfung darf man sich vorstellen wie ein Abitur, wird jetzt Ende Juni stattfinden. Das läuft dann in Schulen. Die werden Abstandsituationen schaffen, die werden Schutzsituationen schaffen, was Mund, Nase, Hygiene, Desinfektion angeht. Die werden kleinere Klassenverbände prüfen.

Bei uns gab es in den vergangenen Jahren immer mehr Stellen als Bewerber bei Auszubildenden im Handwerk. Wird das nach Corona auch so sein, wird es weiter genug Betriebe geben, die ausbilden?

Natürlich werden wir eine Korrektur der Zahlen bekommen. Wir haben in Umfragen herausgebracht, dass etwa 45 Prozent unserer Betriebe mehr oder gleich viel ausbilden wollen wie im letzten Jahr, das ist ein gutes Zeichen. Aber Sorgen machen uns etwa 25 Prozent unserer Betriebe, die uns sagen, Ausbildung ist eine große, auch finanzielle Belastung. Sie sind zögerlich bei der Ausbildung.

Spielt da die Corona-Pandemie eine Rolle, dass manche Betriebe finanziell auf unsicher Zeiten zugehen und deswegen sagen, Ausbildung muss ich mir nochmal überlegen?

Ja, diese 25 Prozent machen sich Sorgen, was die Aufträge, die finanzielle Situation angeht. Da überlegt man sich ein- oder zweimal mehr, ob man eine weitere finanzielle Personalbelastung durch Ausbildung, was es betriebswirtschaftlich eben auch ist, auf sich nimmt oder nicht. Wir werden nach der Krise voraussichtlich die gleichen Themen haben wie vorher. Wir werden einen Fachkräftebedarf haben oder bekommen. Der kluge Betrieb nimmt jetzt nicht zu früh das Tempo raus, sonst sind wir in ein bis zwei Jahren wieder dort, dass wir über Fachkräftebedarf sprechen.