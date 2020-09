per Mail teilen

In Günzburg hat der Ausbau der Geburtshilfe an der Kreisklinik begonnen. Laut "Günzburger Zeitung" soll in den kommenden zwei Jahren ein neues Gebäude mit drei Kreißsälen entstehen. Auch die bestehende Geburtshilfe werde umgebaut. Investiert werden laut dem Bericht knapp sieben Millionen Euro.