Auftragsvergabe für Stadtoval-Steg empfohlen

Der Umwelt- und Technikausschuss der Stadt Aalen hat am Donnerstag der Vergabe der ersten beiden Auftragspakete für den Stadtoval-Steg zugestimmt. Mit 14 Ja gegen 9 Nein-Stimmen sollen ein Karlsruher und ein Ettlinger Unternehmen Aufträge in Höhe von rund sechseinhalb Millionen Euro erhalten. Insgesamt soll der Steg zwischen dem Quartier Stadtoval und dem Bahnhofsvorplatz rund neun Millionen Euro kosten. In zwei Wochen wird der Gemeinderat über die Vergabe entscheiden. Der Steg wurde von dem aus Aalen stammenden Architekturprofessor Werner Sobek entworfen und wird deshalb in Aalen auch Sobek-Steg genannt.