Der Ostalbkreis schickt in den nächsten zwei Jahren einen wahren Koloss auf Reisen: den "Ostalb-Brocken". Am Donnerstag war Auftakt in Rainau. Aber was steckt hinter der Aktion?

Der Brocken macht seinem Namen alle Ehre: Rund fünf Tonnen bringt er auf die Waage, bei einem Durchmesser von 1,60 Metern. Ein Künstlerkollektiv hat Hand und andere Hilfsmittel angelegt und ihn in einem tiefen Erdloch zusammen mit Glas- und Halbedelsteinen, Kupfer und unter Zuhilfenahme von Ton und Lehm in Beton gegossen. Der Ostalb-Brocken, bewacht von einem Limes-Cicerone. Wobei - klauen wird den Fünf-Tonnen-Koloss vermutlich niemand so einfach. SWR Frank Polifke Ostalb-Brocken tourt durch 42 Kommunen Und wie das Künstlerkollektiv ihn schuf, lag er am Donnerstagabend am Bucher Stausee in Rainau (Ostalbkreis). Dort startet die zweijährige Tour des Ostalb-Brockens durch das Kreisgebiet. Der Plan: Jede der 42 Städte und Gemeinden kann den Brocken künstlerisch mitgestalten, mit einer Bemalung, einem Schild, einer Pflanze oder Gegenständen für eine der Einbuchtungen am Stein. Rainau verewigte sich als erste Ostalb-Kommune mit zwei originalen Limes-Steinen. Landrat Joachim Bläse darf die Limes-Steine am Ostalb-Brocken festmauern. SWR Frank Polifke Der Ostalb-Brocken wird 2023, zum 50-jährigen Bestehen des Ostalbkreises, fertig gestaltet sein und soll laut Landrat Joachim Bläse (CDU) Gemeinsamkeit und Gemeinschaft symbolisieren.