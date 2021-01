Die Organisatoren der Heidenheimer Vesperkirche sind mit dem Auftakt am Dienstag zufrieden, obwohl deutlich weniger Essen ausgegeben worden sind. Laut Pfarrerin Dorothea Schwarz bietet die Vesperkirche wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nur Essenstüten zum Mitnehmen an - 58 wurden zu Beginn verteilt. In der Vergangenheit wurden pro Tag rund 280 Essen ausgegeben. Die Aktion in der Heidenheimer Pauluskirche findet in diesem Jahr nur dienstags und freitags statt und dauert noch bis zum 9. Februar.