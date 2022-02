per Mail teilen

Zwei Auffahrunfälle auf der A7 bei Vöhringen im Kreis Neu-Ulm haben am Samstag in Richtung Süden für lange Staus gesorgt. Zeitweise stockte der Verkehr auf der gesamten Strecke zwischen Ulm und Memmingen. Laut Polizei war zunächst ein 84-jähriger Autofahrer auf ein Stauende aufgefahren; dabei wurde ein 32-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Kurz darauf gab es einen weiteren Auffahrunfall. Dabei wurden vier Insassen in drei beteiligten Autos leicht verletzt.