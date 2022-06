Auf Gehweg Fußgängerinnen erfasst

per Mail teilen

Eine 79-jährige Autofahrerin hat am Montag in Biberach zwei Fußgängerinnen verletzt. Die Frau war laut Polizei vermutlich aus Unachtsamkeit mit ihrem Wagen auf den Gehweg geraten. Dort erfasste sie die beiden 93 und 68 Jahre alten Fußgängerinnen. Sie kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.