Auf der B465 zwischen Weisel und Ehingen ist am Dienstag eine Eisplatte von einem Transporter gefallen und in die Windschutzscheibe eines Autos gekracht. Dessen 53-jähriger Fahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Eine Zeugin konnte sich laut Polizei das Kennzeichen des Transporters merken, so dass der Fahrer ermittelt werden konnte.