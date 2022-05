per Mail teilen

Zum wiederholten Mal hat ein Unbekannter eine Flasche mit Altöl und einer Hassbotschaft in einen Garten in Pfaffenhofen im Kreis Neu-Ulm geworfen. Eine 59-jährige Frau beherbergt und pflegt in dem Garten im Ortsteil Beuren viele Tiere. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Attacke des Unbekannten gegen die Tiere richtete.