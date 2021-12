Countdown läuft - Atomkraftwerk Gundremmingen wird abgeschaltet

Am 31.12.2021 wird der letzte Block des Kernkraftwerks Gundremmingen (Kreis Günzburg) vom Netz genommen. Die einen freut's, die anderen werden die Anlage vermissen - ein Rückblick.

Kritiker und Gegner der Atomkraft haben lange für die Abschaltung des ehemals leistungsstärksten Atomkraftswerks Deutschland gekämpft. Sie werden sich freuen, dass eines der letzten Atomkraftwerke in Deutschland endgültig vom Netz geht. Andere dagegen werden das Kraftwerk vermissen. Denn die Anlage hat das kleine Dorf Gundremmingen im Kreis Günzburg über ein halbes Jahrhundert lang geprägt.

Kernkraftwerk Gundremmingen spült Gewerbesteuer in die Gemeindekasse

Im Jahr 1966 geht Block A in Betrieb, zum ersten Mal wird Strom erzeugt - der Startschuss für das erste Großatomkraftwerk in Deutschland. Und das kleine Dorf Gundremmingen wandelt sich. In und um das Kraftwerk entstehen neue Arbeitsplätze, das Kernkraftwerk spült Gewerbesteuer in die Gemeindekasse, Gundremmingen verschönert sein Ortszentrum. Trotzdem wurde nie Geld verprasst, sagte Altbürgermeister Wolfgang Mayer dem SWR.

"Da war das Geld sinnvoll angelegt. Man hat drei Wohnblöcke in München gekauft (...), um auch für spätere Generationen noch Einnahmen zu bekommen."

Atomkraftgegner wollen weiter in Gundremmingen protestieren

Doch das Kernkraftwerk empfanden nicht alle in der Region als Segen. Atomkraftgegner halten seit Jahrzehnten Mahnwachen ab, um vor der Gefährlichkeit der Radioaktivität zu warnen. Trotz der Abschaltung wollen sie weiter protestieren, betont Aktivist Thomas Wolf.

"Das große Problem bleibt ja bestehen: (...) das Zwischenlager, mit dem kompletten Atommüll. Ich werde es nicht mehr erleben, dass das leer wird."

Zwischenlager für Atommüll bleibt in Gundremmingen

Es wird Jahre dauern, bis alle Gebäude entkernt und die radioaktiven Brennelemente des Atomkraftswerks in sogenannten Castoren verstaut sein werden. Diese lagern dann zunächst im Zwischenlager Gundremmingen, dem mittlerweile größten Atommülllager Deutschlands. Für das Lager ist dann nicht mehr der Energieversorger RWE als Kraftwerkbetreiber verantwortlich, sondern der Bund. Die Suche nach einem atomaren Endlager läuft noch, frühestens 2050 soll es eines geben.

Kalender zur Abschaltung des Atomkraftwerks Gundremmingen

Übrig bleiben werden in Gundremmingen zunächst die Gebäudehüllen und als weithin sichtbares Zeichen die beiden 160 Meter hohen Kühltürme. Derzeit wird noch überlegt, ob sie abgetragen oder gesprengt werden sollen. Am 31. Dezember wird nun Schluss sein. Der ehemalige Gemeindepfarrer hat zum Abschied sogar einen Kalender über das Kraftwerk herausgebracht. Er trägt den Titel "Goodbye forever".