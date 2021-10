Atommüllzwischenlager könnte bis 2080 in Betrieb sein

Das Atommüll-Zwischenlager in Gundremmingen im Kreis Günzburg könnte noch bis ins Jahr 2080 in Betrieb sein. Davon geht der Atommüll-Experte Michael Sailer laut Zeitungsberichten aus. Seine Rechnung: Bis das Atommüll-Endlager in Deutschland fertig ist, ist es 2050. Dann würde es nach seiner Einschätzung noch rund 30 Jahre dauern, bis der Atommüll von den Zwischenlagern in das Endlager transportiert worden ist. Vorher könne man die Zwischenlager nicht schließen, sagte der ehemalige Leiter der Entsorgungskommission des Bundes in mehreren Zeitungsinterviews. Das Zwischenlager in Gundremmingen hat aber nur eine Betriebserlaubnis bis 2046. Deshalb müsse man sich rechtzeitig um eine Verlängerung kümmern, so Sailer. Der Günzburger Landrat Hans Reichhart erwartet hingegen nach wie vor, dass das Zwischenlager nur bis 2046 betrieben wird. So sei es mit dem Bund vereinbart, sagte er dem SWR.