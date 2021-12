Danyel Atalay wird neuer Bürgermeister in Kirchheim am Ries im Ostalbkreis. Bei der Wahl am Sonntag erhielt der 37-Jährige Politikwissenschaftler aus Nördlingen 79 Prozent der Stimmen. Einziger Gegenkandidat war der gebürtige Kirchheimer Stephan Slavik. Er kam auf 21 Prozent der Stimmen. Atalay tritt die Nachfolge von Willi Feige an, der nach 24 Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl angetreten war. Die Wahlbeteiligung in Kirchheim am Ries lag bei 73 Prozent.