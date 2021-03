Das sorgt derzeit am Impfzentrum Ulm für Unmut bei Impfwilligen: Nicht alle über 65-Jährige können dort mit dem Impfstoff Astrazeneca geimpft werden. Zahlreiche Impfwillige wurden weggeschickt.

So wurden am Zentralen Impfzentrum in Ulm in den vergangenen Tagen immer wieder Menschen mit einem Termin abgewiesen. Es waren meist Personen zwischen 65 und 79 Jahren. Die Impfwilligen konnten aufgrund ihres Alters trotz einer anderslautenden Empfehlung der Ständigen Impfkommission noch nicht mit Impfstoff versorgt werden. Eine Ausnahme sei derzeit das Lehrpersonal, hier seien nun Impfungen möglich, hieß es aktuell aus dem Impfzentrum.

Kein Impfstoff für über 65-Jährige - sie wurden im Impfzentrum Ulm wieder nach Hause geschickt (Symbolbild). SWR

Impfstoff noch nicht freigegeben

Laut Hagen Feucht vom Impfzentrum Ulm, fehle bislang die Freigabe für den Großteil dieser Altersgruppe. So hätten inzwischen von 1.600 Impfwilligen rund 200 wieder weggeschickt werden müssen. Das Baden-Württembergische Sozialministeriums erwartet eine angepasste Impfverordnung des Bundes dazu.