Die Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung, kurz GOA, warnt vor falscher Entsorgung asbesthaltiger Abfälle. Auf der Deponie in Schwäbisch Gmünd-Herlikofen seien in letzter Zeit vermehrt Bauschuttanlieferungen vermischt mit asbesthaltigen Abfällen abgegeben worden. Das sei zum einen gesundheitsgefährdend, so die GOA. Zum anderen sei die Entsorgung auf der Bauschuttdeponie gesetzeswidrig. Asbesthaltige Baustoffe wie Dacheindeckungen, Hauswandverkleidungen oder Fensterbänke dürfen nicht auf die Bauschuttdeponie, sondern müssen auf der Sonderdeponie Reutehau in Ellwangen-Killingen entsorgt werden. Dabei müssen geeignete Sammelbehälter, wie Kunststoffsäcke oder Folien, verwendet werden.