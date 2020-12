Der Arbeiter-Samariter-Bund bietet am Mittwoch und Donnerstag in Laichingen im Alb-Donau-Kreis Corona-Schnelltests an. Im Dienstleistungszentrum am Markplatz können sich Interessierte am Mittwoch bis 18 Uhr und an Silvester von 8 bis 15 Uhr testen lassen. Der Test kostet 40 Euro.