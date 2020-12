Der Pfuhler Hausarzt Christian Kröner ist über Nacht bundesweit bekannt geworden - und zwar durch einen humorvollen Facebook-Post zum Dauerthema Corona.

Fast 15.000 Likes und über 32.000 Mal geteilt und dabei wirkt der Inhalt des Facebook-Posts von Christian Kröner aus Pfuhl (Kreis Neu-Ulm) auf den ersten Blick gar nicht mal so brisant: Es ist ein Aushang, in dem der Mediziner häufige Fragen zum Corona-Impfstoff beantwortet.

Wehe irgendjemand fragt noch was, bevor der Zettel gelesen wurde

Nach einem langen 12-Stunden-Tag hatte sich Kröner dazu entschlossen den Infozettel zu verfassen. Immer wieder habe er an diesem Tag die selben Fragen zur anstehenden Corona-Impfung gestellt bekommen. "Abends habe ich mich dann müde dazu entschlossen, zusammenzufassen, was wir bisher darüber wissen und das in meiner Praxis aufzuhängen." Gesagt, getan.

Kröner erklärt kurz und knapp beispielsweise wie der Impfstoff getestet wurde, und für wie sicher er ihn hält. Der Grund, warum der Aushang mittlerweile alleine auf Facebook deutlich die 10.000 Likes geknackt hat, ist wie Kröner Fragen beantwortet. Vor allem die, die zur Kategorie Verschwörungsmythen gehören. "Aber da wird doch ein Chip" - "NEIN!", lautet die knappe Antwort. Ein klares NEIN gibt Kröner auch auf den Einwurf, dass Bill Gates hinter der Pandemie stecken könnte. Dieser Ton amüsiert zurzeit tausende Internetnutzer.

Infozettel nur als Gag entstanden

Dabei war das gar nicht für die große Öffentlichkeit gedacht. Der Infozettel sei ein Rohentwurf, sagt Kröner. "Man sieht es an der schlechten Qualität und den Tippfehlern." Doch als er den Zettel Freunden in einer WhatsApp-Gruppe schickte, kam dieser so gut an, dass sie in darin bestärkten, den Infozettel auf Facebook zu stellen.

Mittlerweile haben den Aushang aus dem Wartezimmer weltweit schätzungsweise um die fünf Millionen Menschen gesehen. Denn das Foto kursiert nicht nur auf Facebook, sondern wurde via Twitter und Whatsapp immer weiter verbreitet. Vor allem bei Kollegen kommt der Post gut an. Selbst Hausärzte aus der Schweiz und Österreich hätten sich bei ihm gemeldet. Aber die Resonanz ist nicht nur positiv. "Es gibt diese zehn Prozent militanter Impfgegner die mich auf das Heftigste beschimpfen. Von Mörder bis Verräter bin ich schon alles genannt worden", erzählt Körner.

"Das ist mein üblicher Humor" Christan Kröner

Oft wird dem Allgemeinmediziner auch vorgeworfen, er sei wohl genervt von seinen eigenen Patienten. Das will Kröner so aber nicht stehen lassen. "Wer mich kennt, und meine Patienten kennen mich: Das ist mein üblicher Humor. Das ist überhaupt nicht überheblich gemeint."