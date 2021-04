Auf dem Rappenhof in Gschwend (Ostalbkreis) lernen angehende Zirkuskünstlerinnen und -künstler aus der ganzen Welt. Bundesweit gibt es nur drei anerkannte Artistenschulen, die anderen beiden sind in Berlin.

Bis ein Zirkusartist anmutig an einem Drahtseil oder Trapez schwebt oder eine Artistin scheinbar ohne Anstrengung Bälle jongliert, sind Ausdauer und viel Übung nötig. 34 Artistenschülerinnen- und -schüler sind derzeit auf den Gelände des Rappenhofes in Gschwend (Ostalbkreis), um die Zirkuskunst zu lernen. Die Landesschau-Reihe "Eine Woche in" hat Artistenschülerinnen und -schüler sowie einen Lehrer in ihrem Alltag begleitet.

Akrobatik und Jonglage gehören zu den Fächern, die in Gschwend unterrichtet werden. Dazu braucht es Kraft, Beweglichkeit und Koordination. Das müssen die angehenden Zirkuskünstler allerdings schon zuvor in einer technischen Prüfung unter Beweis stellen. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Viele, die heute bei CircArtive auf dem Rappenhof aus einer Leidenschaft ihren Beruf machen wollen, waren hier zuvor schon zu Zirkusfreizeiten.