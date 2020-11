Der 80-Jährige war am Samstagnachmittag bei Heroldstatt (Alb-Donau-Kreis) mit seinem Enkel auf dem Traktor unterwegs. Nach Polizeiangaben verschaltete sich der Fahrer an einem Hang, so dass der Motor ausging. Als der Großvater bremsen wollte, verfing sich seine Hose an einem Fahrzeugteil. Daraufhin rollte der Traktor samt Anhänger rückwärts. Kurz bevor das Gespann eine Böschung hinunterstürzte und sich überschlug, schubste der Opa seinen sechs Jahre alten Enkel vom Traktor. Das Kind fiel in eine Wiese und blieb unverletzt. Der Fahrer wurde unter seinem umgestürzten Traktor eingeklemmt. Passanten konnten ihn befreien. Auch der 80 Jahre alte Mann wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Der verunglückte Traktor bei Heroldstatt SWR