Entlang der Neubautrasse der B29 zwischen Lauchheim und Nördlingen wird jetzt untersucht, welche geschützten Tierarten dort leben. Wie das Landratsamt in Aalen mitteilte, gehört die Artenschutz-Untersuchung zur Planung des 16 Kilometer langen Straßenstücks. Dafür werden im Zeitraum von Februar bis November Probeflächen im Planungsraum der Ausbaustrecke geprüft. Und zwar auf den Bestand an Vögeln, Fledermäusen, der Haselmaus, Amphibien, Reptilien, Käfer, Krebse und Muscheln. Für die Erhebungen werden spezielle Untersuchungsmittel eingesetzt, wie zum Beispiel künstliche Verstecke, Niströhren oder Horchboxen. Die Untersuchungen zu den schützenswerten Tierarten erstrecken sich auf Gebiete in Bopfingen, Kirchheim am Ries, Lauchheim, Riesbürg, Neresheim, Unterschneidheim, Nördlingen und Wallerstein.