Der Neu-Ulmer Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz will die verbleibenden Warenhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof nach einem neuen Konzept betreiben, darunter auch die Filiale in Ulm. Man müsse der zunehmenden Digitalisierung etwas entgegen setzen, sagte Geiwitz am Mittwoch im SWR.

Arndt Geiwitz, bekannt als einstiger Insolvenzverwalter das Drogerie-Imperiums von Anton Schlecker, steht jetzt wieder in der Öffentlichkeit: Der 51-Jährige soll als Generalbevollmächtigter den angeschlagenen Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof retten. Die Lage der Warenhauskette, die schon lange mit Schwierigkeiten kämpft, hat sich durch Corona weiter zugespitzt.

SWR: Das Aufatmen und die Erleichterung in Ulm waren groß Mitte Juni, als es hieß, Galeria Kaufhof bleibt hier erhalten. Wird sich trotzdem aus Ihrer Sicht am Standort Ulm was ändern?

Arndt Geiwitz: Ich hoffe, dass sich was positiv ändern wird. Das Sanierungskonzept sieht vor, dass wir massiv Mittel in den nächsten fünf bis sieben Jahren in die Fortführungsfilialen investieren werden. Dazu zählt auch Ulm. Deswegen ist meine Hoffnung, dass man hier auch sehen wird, was sich im Positiven ändern wird.

Was sind die Pläne für die verbleibenden Standorte in Deutschland?

Also die Mietpreise haben wir bereits nachverhandelt. Wir haben nunmehr natürlich Konzepte entwickelt, die notwendig sind, um in diesen Zeiten der Digitalisierung was entgegensetzen zu können. Hier werden neue Konzepte auf der Ladenfläche entstehen.

Also auch Stichwort Online-Handel?

Ich würde es lieber als "Omni-Channel" bezeichnen. Das meint, dass man eine Kombination aus Online-Handel mit dem Verkäufer-Knowhow in der Filiale kombiniert. Wir haben sehr, sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch sehr viele geschätzte Stammkunden haben. Aber heutzutage geht es nicht mehr alleine nur mit dem Offline-Geschäft, es muss immer in der Kombination betrieben werden.

Neu-Ulmer Insolvenzanwalt Arndt Geiwitz zum Gespräch im SWR SWR Julia Göltenboth

Welche Fehler wurden Ihrer Ansicht nach schon vor der Corona-Krise gemacht?

Es ist immer leicht, wenn man als Restrukturierer frisch dazukommt, mit dem Finger auf die Verantwortlichen der Vergangenheit zu zeigen und zu sagen: Was haben die denn alles falsch gemacht! Man muss mal sehen, wie schwierig es ist, in Deutschland heute ein Warenhaus zu betreiben. Das hat man auch vor der Fusion gemerkt. Beide Warenhäuser hatten massiv Probleme. Es ist in dieser früheren Form einfach nicht mehr das zeitgemäße Format. Und das führte dazu, dass viele der Kunden in den Online-Bereich abgewandert sind. Da muss man jetzt einfach andere Konzepte entgegensetzen. Ich will da nicht darüber sprechen, was alles im Einzelnen an Fehlern gemacht worden ist, weil die in fast allen Non-Food Einzelhandelsbetrieben gleichermaßen angefallen sind. Und da kann man niemandem persönlich eine Schuld vorwerfen.

Wie sehr leiden momentan die Häuser noch unter der coronabedingten Kaufzurückhaltung der Kunden?

Ich möchte das gerne in zwei Ebenen unterteilen: Wir haben einmal ein Leid aus der sinkenden Frequenz. Dadurch fehlt schon Kaufkraft. Die zweite Ebene ist aber, dass durch die Corona-Einschränkungen massiv Anlässe - Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, sonstige Festivitäten - wegfallen und dadurch auch viele spezielle Dinge wie eben gewisse Kleider, Schuhe, Geschenke und so weiter nicht gekauft werden. Außerdem gibt es einfach eine allgemeine Verunsicherung bei den Kunden, die auch teilweise monetär begründet ist, weil sie durch Kurzarbeitergeld auch weniger Geld zum Ausgeben haben. All das zusammen führt dazu, dass wir hier noch zu kämpfen haben.

Wie weit ist momentan Ihr Rettungsversuch, was deutschlandweit die Filialen anbelangt? Zuletzt war die Rede von 50 Schließungen in Deutschland und zwei in Baden-Württemberg.

Bei den 50 Schließungen sind auch noch die drei Filialen in Berlin dabei, die möglicherweise aber fortgeführt werden können. Da brauchen wir noch ein paar Bedingungen, die zu erfüllen sind. Insbesondere brauchen wir auch noch eine Verständigung mit den Vermietern. Wenn uns das gelingt, wovon ich ausgehe, dann sind wir derzeit bei 47 Schließungsfilialen. In Baden-Württemberg müssen wir leider auch zwei Filialen schließen, das ist einmal Stuttgart/Bad Cannstatt, die zweite Filiale ist in Göppingen. Das ist immer hart, vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Filialen.