Eine Armbanduhr mit Computerfunktion hat einem Verunglückten in Nersingen (Kreis Neu-Ulm) am Samstag das Leben gerettet. Laut Polizei war der 78-Jährige aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Fahrrad gestürzt und blieb reglos am Boden liegen. Seine Uhr setzte selbständig einen Notruf ab. Die Leitstelle alarmierte daraufhin die Rettungskräfte. Der 78-Jährige wurde gefunden und konnte wiederbelebt werden. Der Schwerverletzt kam ins Krankenhaus.