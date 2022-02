Arkadien in Dornstadt bald fertig gestellt

per Mail teilen

In Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) wird seit 2019 auf 30.000 Quadratmetern auf einem alten Gewerbeareal ein neues, großes Wohnviertel aus dem Boden gestampft: Es heißt "Arkadien" und soll bald fertig sein.

Noch im Juli 2021 sollen die ersten Arkadier einziehen. Etwa 150 Menschen arbeiten derzeit jeden Tag auf der Baustelle. Die Reihenhäuser heißen "Barcelona", "Sevilla" und "Valencia". Die Werbebroschüre verspricht: Wohnen in "Arkadien" soll die Sehnsucht nach Urlaub wecken.

Arkadien in Dornstadt: Wohnen am See

Der See, der gerade die Hauptbaustelle ist, soll inmitten der "Arkadien" zu einem Treffpunkt werden. Er wird gerade ausgebaggert – bis zu fünf Meter, in der Mitte. Zum Baden sei er aber nicht gedacht, sagt Bauleiter Paul Schummer. Bis zu 50 LKW täglich bringen den Aushub, der später für die Wege wiederverwendet werden soll, auf ein benachbartes Feld. Auch der See ist ein System für sich.

Arkadien: Nachhaltig, smart, sozial.

In "Arkadien" soll alles möglichst nachhaltig, smart und sozial sein. Es gibt unter anderem begrünte Flachdächer, ein Blockheizkraftwerk, eine Outdoor-Hundedusche, einen Lastenräder-Verleih, eine Quartiers-App und eine Paketstation mit Kühlfächern, um sich Lebensmittel dorthin senden zu lassen. Für ähnliche Siedlungsprojekte hat die Strenger Gruppe aus Ludwigsburg bereits Preise erhalten. Apropos Preis: Wohnungen kosten ab knapp 5.000 Euro pro Quadratmeter, Häuser ab 3.600 Euro der Quadratmeter.