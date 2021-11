Nicht systemrelevant? Ulmerin Ariane Müller rockt sich aus der Krise

Das Duo aus Ulm und Berlin tourt nach der Coronapause durch die ganze Republik. Für das Programm "sexuelle Belustigung“ bekommt "Suchtpotential am Montag den Kabarettpreis in München.

Mit dem Song "Systemrelevant“, entstanden im ersten Lockdown, beginnt "Suchtpotenzial“ gerne seine Konzerte zwischen Bodensee und Kiel, Magdeburg und Essen. Für die Ulmer Musikerin Ariane Müller war er auch Therapie. Ihre Lage in der Pandemie beschreibt sie mit beklemmenden Worten: "Es war auch dieses Beleidigtsein, dass ich nicht systemrelevant bin und keinen Kita-Platz bekomme. Kein schönes Gefühl."

Als Pianistin und Gitarristin, Theatermusikerin, Komikerin und Songwriterin hat Ariane Müller im vorigen Jahr – quasi zum 40. Geburtstag – den Deutschen Kleinkunstpreis in der Kategorie Chanson gewonnen, als eine Hälfte des weiblichen Duos "Suchtpotenzial“. Jetzt gibt es für sie und ihre Partnerin Julia Gámez Martin den bayerischen Kabarettpreis obendrauf. Mit "sexueller Belustigung“, so der Titel des Programms, dreht das Duo seit 2013 den Spieß im Kampf und Krampf der Geschlechter genüsslich um. Gerne auch mit derben Sprüchen, die sonst Männern vorbehalten sind.

Die Ulmer Kabarettistin rockt live auf ihrer geliebten Hammond-Orgel Ariane Müller

"Nicht alle Frauen lieben Prosecco und rosa Kleidchen“

Ariane Müller, die mit Reinhard Mey entfernt verwandt ist, und die Musicalsängerin Julia Gámez Martin aus Berlin treiben auf der Bühne ihre politisch gar nicht korrekten Späße: "Hier der Tontechniker ist aber süß, der provoziert mit seinen engen Hosen, der kriegt nachher einen Klaps drauf.“ Beim bitterbösen Rollentausch werde offensichtlich, "wie ständig über Frauen geredet wird“. Dabei drehe es sich keineswegs um das Geschlecht, sondern um Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft. Der Humor ist in jeder Lage ihre Allzweckwaffe: "Alles nicht so ernst nehmen, weil ich sonst an der Welt verzweifeln würde.“

Die Crew von "Toni Tortellin" - der Jongleur aus Las Vegas kehrt coronabedingt ins Schwobaländle heim Alexander Gohle

"Ich habe mich in die Welt des Toni Tortellini gestürzt"

Keine Konzerte, keine Shows: für Kulturschaffende kam der Lockdown fast schon einem Berufsverbot gleich. Um die absurde Lage zu überstehen, hat sich die Ulmer Kabarettistin das Drehbuch für die Soap "Toni Tortellini" ausgedacht. Zusammen mit dem oberschwäbischen Komiker Uli Böttcher, der einen heimgekehrten Jongleur aus Las Vegas spielt, hat sie eine sechsteilige Serie produziert. Statt Corona-Frust also viel Spaß: Beim Dreh der Serie unter Coronabedingungen in kollektiver Quarantäne.