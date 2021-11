Drei Podcasts für Ehingen

Als einzige Volkshochschule im Land hat sich die VHS in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) an den ARD-Hörpfaden beteiligt - ein Bürgerjournalismus-Projekt zur Themenwoche Stadt.Land.Wandel - unterstützt vom SWR Studio Ulm.

Drei Teams aus Ehingen stellen sich der Herausforderung: Der jüngste Teilnehmer ist 13 Jahren alt, der Älteste jenseits der 60. Jedes Team will einen Podcast herstellen für die ARD Themenwoche Stadt. Land. Wandel. Podcasts sind im Prinzip Radiobeiträge fürs Internet. „Bei der ARD-Themenwoche bieten Volkshochschulen Kurse an, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer untersuchen, wie sich bei ihnen in der Region Arbeiten, Wohnen und Zusammenleben verändern. Bei uns in der Region ist es die VHS in Ehingen.

Der Einstieg ins Reporterleben

Gut soll er werden, der Podcast. Die Teilnehmenden brennen förmlich darauf, loszulegen und mit ihren Aufnahmegeräten loszuziehen. Aber - erste Lektion: "Gut Podcast will Vorplanung haben".

Die Teilnehmenden der ARD-Hörpfade, ein Projekt für Bürgerjournalismus im Rahmen der Themenwoche "Stadt.Land.Wandel.", diskutieren gemeinsam mit dem Mediencoach des SWR in Ulm Frank Wiesner (im Bildhintergrund mit Brille) die Themen und Texte für ihre Podcasts. SWR Frank Wiesner

Eine Gruppe hat festgestellt: Für die Jugendlichen im Stadtviertel Wenzelstein im knapp 25.000 Einwohner zählenden Ehingen entwickelt sich ein Problem - ihr Treff wird geschlossen.

"Wir sind davon ausgegangen, da oben gibt es irgendwann ein Jugendzentrum. Das gibt es einfach nicht. Punkt. Dann sind wir davon ausgegangen: es gibt einen Container. Den gibt es auch nicht. Das kam dann im Gespräch raus. Also es war nichts klar."

Die Teilnehmenden steigen ins Reporterleben ein. Rauchende Köpfe, viele Fragen. Wie an das Thema herangehen? Welche relevanten Gesprächspartner gibt es? Welche Fragen sind zu stellen, damit es Antworten gibt? Willkommen im Leben eines Radioreporters!

Podcasts auf der "klingenden Landkarte" Wo ist unsere Zukunft zu Hause? Dieser Frage stellt sich die ARD ab Sonntag (07.11.21) in ihrer Themenwoche "Stadt. Land. Wandel" Der SWR ist mit einigen Projekten dabei, unter anderem auch bei einem Mitmachprojekt von Bürgern für Bürger. Stichwort Bürgerjournalismus: Menschen wurden eingeladen, Podcasts – also Radiobeiträge fürs Internet - herzustellen und aus ihrer Sicht über den Wandel in ihrer Heimat zu berichten. Gecoacht wurden die Teilnehmenden von Frank Wiesner, SWR Studio Ulm. Alle Beiträge sind veröffentlicht auf der Internetseite klingende-landkarte.de

Die Jagd nach O-Tönen

Eine andere Gruppe entscheidet sich für das Thema "Bauen in Ehingen – helfen niedrige Zinsen?" Die zwei Teilnehmerinnen (Bild ganz oben: Lucia Mohr Bildmitte und Sivani Rana rechts) wollen eine Umfrage machen und ziehen mit ihren Aufnahmegeräten in die Fußgängerzone der Stadt. Die Jagd nach O-Tönen verläuft erfolgreich – auch bei Gruppe drei: Die berichtet über den Wandel der Landwirtschaft. Und Ada Bialecki, die als Unterrichtende selbst auch an der Produktion des Podcasts teilnimmt, entdeckt ihre journalistische Seite.

"Ich finde, das ist etwas wunderbares am journalistischen Arbeiten, dass man die absolute Legitmation hat nachzufragen: Warum ist das eigentlich so?"

Schreiben fürs Sprechen

Zum Teil mit bis zu 50 Minuten auf ihren Aufnahmegeräten kommen die Teilnehmenden zurück in die Kurse. Wie daraus nun drei Minuten machen? Und wie schreibe ich überhaupt einen Text, den ich nachher vorlesen und mit Schnipseln aus den Aufnahmen zusammenbauen kann? Auch das gelingt, und es folgt das Highlight des Kurses: Im SWR Studio Ulm produzieren die Teilnehmenden ihre Hörbeiträge.

Sivani Rana, Teilnehmerin am Kurs der VHS Ehingen zu den ARD-Hörpfaden spricht ihren selbst erstellten Podcast im Studio des SWR Ulm selbst ein. Die ARD-Hörpfade sind ein Projekt zum Bürgerjournmalismus im Rahmen der ARD Themenwoche "Stadt. Land. Wandel." SWR Frank Wiesner

Mit viel Fleiß, Ausdauer und Herzblut entstehen an einem Tag drei Podcasts – alle drei werden veröffentlicht auf der Internetseite – "klingende Landkarte.de". Sivani Rana, die am Podcast "Bauen" mitgearbeitet hat, fasst das Gefühl der Teilnehmenden am Ende zusammen: