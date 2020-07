per Mail teilen

Nie war ein eigener Balkon wohl wichtiger als auf dem Höhepunkt der Corona-Krise. Ob und wie die Pandemie die Art zu bauen verändert, ist ein Thema zum "Tag der Architektur" am Samstag mit Beispielen auch aus Ulm.

Dauer 2:02 min Architektin aus Ulm: Beeinflusst Corona das künftige Bauen? Niemals war ein eigener Balkon wohl wichtiger als auf dem Höhepunkt der Corona-Krise. Ob und wie die Pandemie die Art zu bauen verändert, ist ein Thema zum "Tag der Architektur am Samstag mit Beispielen auch aus Ulm. Video herunterladen (4,9 MB | MP4)

Der Garte oder der Balkon - wer das hat, muss in Quarantäne oder beim Lockdown nicht nur zu Hause sitzen, sondern kann trotzdem mal an die frische Luft. Verändern solche Erfahrungen mit der Corona- Pandemie möglicherweise die künftigen Bauweisen? Damit hat sich auch die Architektenkammer Baden-Württemberg zum 25. Tag der Architektur am Samstag beschäftigt.

Architektur in der Ulmer Innenstadt AKBW ©DUCKEK / Martin Duckek

Das Leben pulsiert wieder, trotzdem könnten Architektur und Stadtplanung von der Krise lernen, findet Carmen Mundorff, Architektin aus Ulm.

Auswirkungen von früheren Pandemien

Pandemien haben schon immer auch in der Architektur Spuren hinterlassen. So sorgten die Spanische Grippe oder Tuberkulose mit für die soziale Wohnraumpolitik ab den 1920er Jahren. "Die Menschen lebten beengt zuvor. Und jetzt kam noch diese Pandemie hinzu, so dass es gerade recht war, dass man nach Licht, nach Luft, nach Sonne geschaut hat und dementsprechend wieder mehr Raum gegeben hat", erklärt die Architektin.

Zum Tag der Architektur hat die Architektenkammer Videos über beispielhaftes Bauen produziert. Ob Corona das Bauen verändern wird, das vermag auch die Ulmer Architektin nicht vorhersagen. Am Ende sei ohnehin alles auch eine Frage des Geldbeutels.