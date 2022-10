Das Land hat offiziell bekanntgegeben, wie es den Archäopark Niederstotzingen unterstützen will. Dies hatte der SWR bereits berichtet. Das Land erwartet dafür aber Gegenleistungen von der Stadt.

Ein Deal zwischen Land und Stadt Niederstotzingen (Kreis Heidenheim) soll den Archäopark retten. Das Land steigt künftig als Mieter ein und errichtet auf dem Gelände einen Dienstsitz des Landesamts für Denkmalpflege - samt Höhleninformationszentrum. Dafür überweist das Land eine Miete von 35.000 Euro im Jahr. Zufall oder nicht: Die wertvollen Fundstücke, die im Park ausgestellt werden, etwa das kleine Mammut, sind 35.000 Jahre alt.

Land erwartet von der Stadt mehrere Gegenleistungen

Wie auch immer, das Land erwartet von der Stadt mehrere Gegenleistungen: Sie soll zum einen einheitlichere Öffnungs- und Führungszeiten anbieten als bisher. Andererseits die Reinigung und Pflege von Gebäuden und Gelände übernehmen. Und drittens schließlich das aufwändig zu unterhaltende Café durch Selbstbedienungsautomaten ersetzen.

"Mich stimmt zuversichtlich, dass die intensiven Gespräche mit der Stadt (...) sehr konstruktiv und gut waren"

Die Ministerin für Bau und Landesentwicklung Nicole Razavi (CDU) fügte dem Angebot des Landes hinzu, es sei in aktuell sehr schwierigen Zeiten und angesichts der Haushaltslage alles andere als selbstverständlich. Von daher wünsche sie sich, dass die Stadt und die Verantwortlichen vor Ort es nicht nur annehmen, sondern ihren Teil dazu beitragen, dem Archäopark eine gute Zukunftsperspektive zu geben. "Mich stimmt zuversichtlich, dass die intensiven Gespräche mit der Stadt (...) sehr konstruktiv und gut waren", so das Fazit der Ministerin.

Grath: 35.000 Euro reichen nicht für den Archäopark

Die vom Land als Rettungsanker angebotenen 35.000 Euro reichen aus Sicht des Heidenheimer Landtagsabgeordneten Martin Grath (Grüne) mit Sicherheit nicht aus, um den Archäopark zu retten. Er sieht die Offerte als Verhandlungsgrundlage zwischen Land und Stadt Niederstotzingen. "Ich weiß nicht, ob das die letzte Summe ist, die da genannt wird", so Grath im Gespräch mit dem SWR. Letzten Endes müsse der Niederstotzinger Gemeinderat entscheiden, ob der Betrag ausreicht.

Rund um die archäologische Fundstelle Vogelherdhöhle können im Archäopark Besucher die Steinzeit auf der Schwäbischen Alb erleben. dpa Bildfunk picture alliance / dpa / Stefan Puchner

Die Frage nach der Schuld an der finanziellen Schieflage des Archäoparks ist für den Landtagsabgeordneten nicht leicht zu beantworten. Der Stadt will er sie keinesfalls in die Schuhe schieben, im Gegenteil. Bürgermeister Marcus Bremer (parteilos) habe sich in absolut vorbildlicher Weise für den Park engagiert. Man habe in der Gründungsphase allerdings mit höheren Besucherzahlen gerechnet. "Man ging damals davon aus, dass sich der Archäopark durch die Besucher selbst trägt", erinnert sich Grath, der damals im Heidenheimer Kreistag saß. Das habe der Park aber nicht getan, und es sei immer schwierig, Objekte, die sich nicht selbst tragen, aufrechtzuerhalten.

Bisherige Finanzierung nicht zukunftsfähig

Drei Jahre lang hat das Land 100.000 Euro jährlich zugeschossen, um das Defizit von 300.000 Euro pro Jahr auszugleichen. Ziel war eine Drittelfinanzierung von Land, Kreis und Stadt. Das Geld vom Land waren aber Einzelbeiträge, erklärt Martin Grath. Für den langfristigen Erhalt des Parks müsse man ihn auf ein tragfähiges Fundament stellen.

Eine Säule dieses Fundaments könnte das "Welterbe-Förderprogramm" des Landes werden. Das steht laut Grath sogar im Koalitionsvertrag, als Teil der Welterbe-Konzeption. Die derzeit sieben baden-württembergischen UNESCO-Welterbe-Stätten sollen angemessen geschützt, vernetzt und gefördert werden. Umgesetzt wurde das Programm bisher allerdings nicht. Ob und wann es das wird, darüber wagt der Grünen-Politiker keine Prognose. In herausfordernden Zeiten wie derzeit sei es schwer, Projekte wie dieses im Landeshaushalt unterzubringen, räumt er ein.

Grath ist zuversichtlich: Der Archäopark wird überleben

Letztendlich habe sich das Land im Koalitionsvertrag verpflichtet, für die Welterbestätten gemeinsam mit den Kommunen "geeignete Organisationsformen zu entwickeln", so Grath. "Vielleicht muss (in Sachen Archäopark) ja noch ein bisschen mehr entwickelt werden, bis wir zu dem kommen, womit alle ganz gut leben können." Trotz der kritischen Situation bleibt er optimistisch: "Den Archäopark wird es auch in ein oder zwei Jahren noch geben. In welcher Form, das kann ich jetzt noch nicht sagen."

Bürgermeister Bremer sieht 35.000 Euro nur als Teil eines Angebotes

Im Rathaus in Niederstotzingen sieht Bürgermeister Marcus Bremer die mögliche Summe von 35.000 Euro nur als Teil eines größeren Kooperationsangebotes. Tatsächlich gehe es um mehr: "Das Land könnte sich auch vorstellen, einen Dienstsitz der Landesdenkmalpflege einzurichten in Verbindung mit einem Höhleninformationszentrum."

"Das ist Teil des Kooperationsangebotes, aber es geht tatsächlich auch um mehr."

Diese Dinge müssten jetzt in Summe bewertet und beraten werden, um eine Entscheidung zu finden. Im November muss der Niederstotzinger Gemeinderat dann entscheiden, ob der Archäopark über diese Saison hinaus weitergeführt wird.