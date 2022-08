Unglück im Wald bei Ellwangen: Arbeiter von Fichte erschlagen

In einem Waldstück bei Ellwangen-Engelhardtsweiler hat es am Mittwochmittag einen Arbeitsunfall gegeben. Ein Waldarbeiter ist an den schweren Verletzungen inzwischen gestorben.

Ein Waldarbeiter ist am Mittwoch bei Ellwangen von einer umstürzenden Fichte schwer verletzt worden. onw-images Laut Polizei wurde ein 57-jähriger Waldarbeiter am Mittwochmittag im Waldgebiet zwischen Engelhardsweiler und Schönberger Hof bei Ellwangen (Ostalbkreis) zunächst schwer verletzt. Er war von einer rund 30 Meter großen Fichte getroffen worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Dort ist er am Mittwochnachmittag laut Polizei gestorben. Waldunglück bei Ellwangen: Rettungshubschrauber im Einsatz Mehrere Menschen hatten Baumfällarbeiten durchgeführt. Außerdem waren mehrere Rettungsfahrzeuge im Einsatz. Wie es zu dem Arbeitsunfall kam, wird laut Polizei derzeit ermittelt.