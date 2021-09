per Mail teilen

In Deiningen im Landkreis Donau-Ries ist ein 17-jähriger Auszubildender bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, zersägte der Jugendliche in einem Steinmetzbetrieb Paletten mit einer Kreissäge. Dabei geriet er aus Unachtsamkeit ins Sägeblatt und spaltete sich den Daumen. Ein Hubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus.