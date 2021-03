Der Arbeitsmarkt in der Region Donau-Iller-Ostalb war im Februar stabil. Im Bereich der Agenturen für Arbeit in Aalen und Ulm ging die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte zurück.

Die Agentur für Arbeit in Ulm vermeldet damit die niedrigste Arbeitslosenquote in ganz Baden-Württemberg. Darin enthalten ist auch der Kreis Biberach, der nach wie vor die niedrigste Quote aller Landkreise im Land hat: 2,8 Prozent. In Ostwürttemberg lag die Quote im Februar bei 3,8 Prozent, ebenfalls ein leichter Rückgang.

Corona-Krise deutlich spürbar

Die Auswirkungen der Corona-Krise werden im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum deutlich: Im Bereich der Aalener Agentur waren rund 20 Prozent mehr Menschen ohne Arbeit als im Februar 2020; im Bereich der Agentur Ulm mehr als 30 Prozent. Zahlreiche Firmen beantragen weiter Kurzarbeit für ihre Beschäftigten. Seit Beginn der Pandemie waren davon allein in Ostwürttemberg rund 90.000 Menschen betroffen.