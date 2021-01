Arbeitsmarkt: Viele Betriebe in Ulm und Ostwürttemberg melden Kurzarbeit an

Arbeitslosenquote stabil Arbeitsmarkt: Viele Betriebe in Ulm und Ostwürttemberg melden Kurzarbeit an

Die Zahl der Arbeitslosen im Raum Donau-Iller und in Ostwürttemberg veränderte sich im Dezember nur leicht. Die Zahl Betriebe, die Kurzarbeit anmelden, stieg erneut, so die Arbeitsagenturen am Dienstag.