Regionale Arbeitslosenzahlen wie vor der Corona-Pandemie

Die Zahl der Arbeitslosen ist in der Region Donau-Iller und in Ostwürttemberg im November weiter gesunken. Sie erreicht nach Mitteilung der zuständigen Agenturen sogar Werte wie vor der Pandemie.

Der Trend ist weiter positiv. 2,4 Prozent beträgt die Arbeitlosenquote für den Agenturbezirk Ulm. Sie ist damit erneut die niedrigste in ganz Baden-Württemberg. Für November sei das ein ordentlicher Rückgang der Arbeitslosigkeit, sagt Mathias Auch von der Agentur für Arbeit in Ulm. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Arbeitslosigkeit in dem Bereich um rund 25 Prozent gesunken.

Die Zahl der Arbeitslosen ist wegen der Corona-Krise auch im Juli weiter gestiegen dpa Bildfunk Carsten Rehder

Mehr Stellenangebote auch im Ostalbkreis

Auch in Ostwürttemberg sind im November erneut deutlich weniger Menschen arbeitslos gemeldet. Außerdem gibt es wieder mehr Stellenangebote. In Ostwürttemberg und in der Region Donau-Iller sind das den Mitteilungen zufolge rund 50 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr, unter anderem im Handel, beim Bau, im Gesundheitswesen und im Gastgewerbe.

"Die negative Entwicklung der Corona-Zahlen schlägt sich aktuell noch nicht auf dem regionalen Arbeitsmarkt nieder. Daran sieht man, wie stabil unser Arbeitsmarkt immer noch ist".

Stabile Werte in bayerischen Landkreisen

In den bayerischen Landkreisen der Region sind die niedrigen Zahlen im Vergleich zum Oktober nahezu überall gleich geblieben. Wie die Arbeitagentur Donauwörth meldet, liegt der Wert im Kreis Donau-Ries bei 1,6 Prozent, im Kreis Günzburg bei 1,8 und im Kreis Dillingen weiter bei 2,0. Im Kreis Neu-Ulm ging die Quote leicht auf 2,3 Prozent zurück. Das liege unter anderem auch an dem vergleichsweise milden Herbst, heißt es.

Kurzarbeit steigt teilweise

Die Zahl neuer Anzeigen über Kurzarbeit ist von Oktober bis November in allen bayerischen Landkreisen der Region deutlich gestiegen. In Ostwürttemberg hingegen, ging sie zurück. Hier zeigten 18 Betriebe für 398 Beschäftigte Kurzarbeit an. Im Oktober 2021 waren es deutlich mehr.