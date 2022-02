Mehr Menschen arbeitslos gemeldet

per Mail teilen

Die Arbeitslosigkeit hat auch in der Region Donau-Iller und in Ostwürttemberg im Januar leicht zugenommen. Die Arbeitslosenquote im Ulmer und im Aalener Agenturbereich stieg nach Angaben der Behörden im Vergleich zu Dezember 2021 um jeweils 0,2 Prozentpunkte. Die Quote im Kreis Heidenheim erhöhte sich damit auf vier Prozent, im Ostalbkreis auf 3,2 Prozent und im Bereich der Ulmer Behörde auf 2,6 Prozent. Ein Anstieg der Arbeitslosenzahlen sei im Januar üblich. Im Vergleich zum Janua 2021 waren allerdings deutlich weniger Menschen arbeitslos. Zugleich ging teils auch die Kurzarbeit zurück. Dennoch nutzen weiterhin viele Betriebe Kurzarbeitergeld, um ihre Beschäftigten zu halten.