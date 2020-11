Leichte Entspannung auf dem regionalen Arbeitsmarkt im Oktober: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Agenturbezirk Ulm um gut acht Prozent, in Ostwürttemberg um gut sieben Prozent gesunken. Der Arbeitsmarkt ist laut Ulmer Arbeitsagentur aber weiter im Griff der Pandemie. Im Vergleich zum September habe sich der Arbeitsmarkt zwar etwas erholt. Gegenüber dem Oktober vergangenen Jahres aber sei die Zahl der Arbeitslosen zum Stichtag heute immer noch deutlich höher, hieß es aus Ulm und Aalen. Die Unternehmen haben demnach in den vergangenen vier Wochen auch nur wenig mehr offene Stellen gemeldet worden als im September. 64 Betriebe haben im Oktober Kurzarbeit angemeldet. Die Entspannung im Oktober dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Krise nicht überwunden sei, so ein Sprecher der Arbeitsagentur für Ostwürttemberg in Aalen. In den kommenden Monaten rechnen die Experten wieder mit steigenden Arbeitslosenzahlen.