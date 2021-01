Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar in der Region deutlich gestiegen. Rund 11.000 Menschen sind in Ostwürttemberg zurzeit ohne Arbeit. Das sind im Vergleich zum Dezember fast acht Prozent mehr. Das liege an der andauernden Corona-Pandemie sowie am schneereichen Januar, so die Aalener Arbeitsagentur. Die Kurzarbeit hat dabei weiter zu- und die Zahl der Stellenangebote abgenommen. Auch im Ulmer Agenturbezirk ist die Arbeitslosenquote gestiegen, und zwar um 0,3 auf nun 3,5 Prozent. Das sei jedoch ein geringerer Anstieg als vor einem Jahr, hieß es. Folgen des zweiten Lockdowns seien in Ulm kaum zu spüren. Auch in den bayerischen Kreisen der Region hat sich die Lage verschlechtert. Vom Anstieg der Arbeitslosenquote auf 3,1 Prozent sind vor allem Männer betroffen.