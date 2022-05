Zahl der Arbeitslosen in der Region sinkt weiter

Die Zahl der Arbeitslosen ist in der Region im Mai weiter leicht gesunken. Das melden am Dienstag die Arbeitsagenturen in Ulm, Aalen und Donauwörth. Die Arbeitslosigkeit liege wieder auf dem Niveau wie vor der Corona-Pandemie, berichtet die Agentur in Donauwörth. Die Quote liegt bei 1,8 Prozent - der Agenturbezirk umfasst die Landkreise Neu-Ulm, Günzburg, Dillingen und Donau-Ries. Die Ulmer Agentur meldet durchschnittlich 2,2 Prozent für die Stadt Ulm, den Alb-Donau-Kreis und den Kreis Biberach. Am höchsten liegt die Arbeitslosenquote in Ostwürttemberg mit 3,2 Prozent. Gleichzeitig gibt es aber auch bei der Agentur in Aalen immer mehr freie Stellen; im Mai vor allem in den Bereichen Metallbearbeitung, Lager, Verkehr, Maschinenbau und Betriebstechnik.