Arbeiter stürzt bei Reparaturarbeiten vom Dach

Ein Arbeiter ist am Mittwoch bei Reparaturarbeiten einer Photovoltaikanlage in Ruppertshofen (Ostalbkreis) vom Dach gestürzt. Laut Polizei wurde er schwer verletzt. Der 26-Jährige war kurz nach Abschluss der Arbeiten durch Kunststoffwellplatten gebrochen und sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.