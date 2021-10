Arbeiter findet totes Baby auf Grundstück in Schelklingen

per Mail teilen

Ein Arbeiter hat am Freitagmorgen auf einem Grundstück in Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) die Leiche eines neugeborenen Mädchens entdeckt. Das Kind wurde nach ersten Erkenntnissen vergraben.

Der Mann machte den Fund am Freitagmorgen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Ulm mit. Er sei dabei gewesen, auf einem Grundstück im Schelklinger Ortsteil Hütten die Erde einzuebnen. Dabei habe er in seiner Baggerschaufel etwas entdeckt, das ihm zunächst wie eine Puppe schien.

Ein Baggerfahrer hat in Schelklingen-Hütten (Alb-Donau-Kreis) am Freitag ein totes Baby entdeckt. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Swen Pförtner

Obduktion der Babyleiche am Freitag durchgeführt

Er habe sofort nachgeschaut und erkannt, dass es sich um ein Kind handelte. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es der Leichnam eines offenbar neugeborenen Mädchens. Noch am Freitag wurde eine Obduktion durchgeführt, vor Ort wurden Spuren gesichert.

Die Ermittler vermuten, dass das Kind vergraben war. Der Leichnam können vor Tagen, Wochen oder sogar Monaten auf dem Grundstück an der Ortsdurchfahrt von Hütten abgelegt worden sein.

Polizei sucht nach Hinweisen

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen unter anderem auf eine Frau, deren Schwangerschaft endete und deren neugeborenes Kind fehlt. Auch werden Zeugen gesucht, die womöglich Verdächtiges rund um den Fundort in Schelklingen-Hütten (Alb-Donau-Kreis) beobachtet haben.