Bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in Dillingen hat am Gründonnerstag ein Mann schwere Verbrennungen erlitten. Laut Polizei wollte der 31-Jährige an einer Maschine ein Ventil wechseln, aus dem trotz gesperrter Leitung noch heißer Dampf ausströmte. Der Arbeiter erlitt dabei schwere Verbrühungen am Bauch.