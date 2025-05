Schwerer Unfall am Bahnhof Böbingen: Zwei Arbeiter schwer verletzt

Am Bahnhof in Böbingen hat es am Donnerstag einen schweren Unfall gegeben. Zwei Arbeiter sind offenbar einer Oberleitung zu nah gekommen und durch einen Lichtbogen verletzt worden.

Bei einem Unfall am Bahnhof in Böbingen an der Rems (Ostalbkreis) sind am Donnerstag zwei Arbeiter schwer verletzt worden. Die beiden Männer sind laut einer ersten Mitteilung der Bundespolizei am frühen Nachmittag wohl zu nahe an die Oberleitung gekommen.

Arbeiter hantierten mit Stangen

Sie haben am frühen Nachmittag bei Arbeiten im Bereich des Böbinger Bahnhofes mit langen Stangen hantiert, so die Deutsche Bahn. Durch einen Lichtbogen sei Starkstrom durch ihre Körper geflossen. Beide wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen.

Zugverkehr am Bahnhof Böbingen läuft wieder

Die Bahnstrecke Aalen - Schwäbisch Gmünd war für die Unfallaufnahme gesperrt. Es fielen einige Züge aus. Inzwischen ist die Strecke wieder freigegeben, die Züge fahren laut einem Bahnsprecher wieder.