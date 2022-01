Die Sanierungsarbeiten an einer der wichtigsten Ulmer Brücken, der Ludwig-Erhard-Brücke über die Bahngleise, werden nach dem Jahreswechsel fortgesetzt. Laut Stadt ist in den Nächten von Donnerstag auf Freitag sowie am kommenden Montag auf Dienstag jeweils zwischen 22 Uhr und 5 Uhr nur eine Fahrspur nutzbar. In diesen Nächten setzt ein Kran den Montagewagen für das Traggerüst auf der Nordseite um. Der Verkehr wird mit Ampeln geregelt.