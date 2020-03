Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch hat die Bürgerinnen und Bürger in einem Video-Appell aufgefordert, die Verhaltensregeln einzuhalten und auch im privaten Bereich umzusetzen.

Jetzt noch private Partys zu feiern, sich gegenseitig einzuladen oder in Gruppen durch die Stadt zu flanieren, zeuge von maximaler Ignoranz und Verantwortungslosigkeit, so das Stadtoberhaupt in einer Videobotschaft, die auf der Homepage der Stadt veröffentlicht wurde.

Eine Ausgangssperre so wie in Bayern bedeutet, dass die Bürger ihr Haus nur noch verlassen dürften, um sich auf direktem Weg zur Arbeit, zum Einkauf oder zum Arzt zu begeben. Wer das scharfe Schwert der Ausgangssperre vermeiden wolle, der müsse sich jetzt an die Regeln in Ulm halten, stellte der OB klar.