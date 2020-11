Rund 13.000 in Holzwürfel geschlagene Nägel erinnern im Schwäbisch Gmünder Münster an die Corona-Toten aus ganz Deutschland. Die Kunstinstallation wird am Sonntag eingeweiht.

Die drei Stufen zum Altar sind komplett mit Nägeln vollgestellt. In zwei Kesseln liegen weitere Nägel bereit für die Menschen, die in den kommenden vier Wochen, in denen die Installation steht, am Virus sterben werden. Nägel symbolisieren nach christlicher Auffassung den Schmerz, der aber durch Vertrauen in Gott überwunden werden kann. Und so gehört zum Kunstwerk auch der ebenfalls mit Nägeln geschriebene Satz aus der Bibel „Fürchtet euch nicht“. Geschaffen wurde es von Dekanats-Jugendreferent Marios Pergialis, einem studierten Kunsttherapeuten. Die Installation kann täglich zu den Öffnungszeiten des Gmünder Münsters besichtigt werden.