In einer Neu-Ulmer Apotheke sind am Freitagnachmittag gleich zwei Rezeptfälschungen aufgeflogen. Zunächst hatte eine Mitarbeiterin das Rezept eines 60-jährigen Mannes für starke verschreibungspflichtige Medikamente als Fälschung erkannt. Später enttarnte dieselbe Mitarbeiterin einen 19-Jährigen, der illegal starke Beruhigungs- und Schmerzmittel wollte. Beide Täter wurden nach Angaben der Polizei noch in der Apotheke festgenommen.