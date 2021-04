per Mail teilen

Vielerorts gibt es Veranstaltungen gegen Corona-Maßnahmen, zuletzt in Heidenheim, am Montag wieder in Laichingen. Nicht immer halten sich die Veranstalter an die Regeln.

Immer wieder wollen Menschen ihren widersprüchlichen Ansichten zu Corona-Regelungen Ausdruck verschaffen, auch in Ulm, Laichingen, in Heidenheim oder im Ostalbkreis.

Corona-Demo auf Ulmer Münsterplatz (Archivfoto) SWR Isabella Hafner (Archivfoto)

Nach einer nicht genehmigten Demonstration am Mittwoch in Heidenheim gegen die Corona-Maßnahmen ist jetzt gegen knapp 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Bußgeldverfahren eingeleitet worden. Die Demonstration war vom Landratsamt Heidenheim wegen der hohen Inzidenzen im Landkreis nicht genehmigt worden. Etwa 100 Menschen hatten sich trotzdem auf dem Rathausplatz und später auf dem Schlossberg versammelt.

Dazu teilte das Landratsamt auf SWR-Anfrage am Freitag mit: "Die den Ordnungswidrigkeiten zugrunde liegenden Sachverhalte werden an die zuständige Bußgeldstelle der Stadt Heidenheim weitergeleitet und der Sachverhalt betreffend die Straftat wird an die Staatsanwaltschaft Ellwangen weitergeleitet. Die Aufnahme und Weiterleitung erfolgt(e) durch den Polizeivollzugsdienst."

Für dieses Wochenende sind nach Auskunft der zuständigen Behörde keine Corona-Demos angemeldet. Nach weiteren Angaben des Landratsamtes Heidenheim soll es aber am 24. April und am 1. Mai Veranstaltungen geben. Zudem sind aus Ulm Aufrufe zu individuellen Aktionen bekannt. Manche Initiatoren wollen offenbar so die Anmeldepflicht umgehen.

Versammlungsrecht Veranstaltungen unter freiem Himmel müssen zwar nicht genehmigt werden, sie müssen dennoch beim zuständigen Landratsamt oder der jeweilen Stadtverwaltung angemeldet werden. Rechtsgrundlage ist dabei das Versammlungsgesetz, das auch während Corona unter bestimmten Auflagen Veranstaltungen zulässt. Die Landratsämter beziehungsweise Verwaltungen Großer Kreisstädte (wie Aalen, Schwäbisch Gmünd und Ellwangen) oder kreisfreier Städte (wie Ulm) sind die Versammlungsbehörden. Sie werden auch aktiv bei Verstößen gegen etwaige Auflagen.

Für Montag ist in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) nach Auskunft des Landratsamtes wieder eine Veranstaltung im Zusammenhang mit den Corona-Auflagen angekündigt. In der Stadt treffen sich seit Wochen regelmäßig Menschen zu Kundgebungen. Wie ein Sprecher des Landratsamtes sagte, müsse das wegen der aktuell geltenden Ausgangsbeschränkungen ab 21 Uhr tagsüber stattfinden. Bislang sei noch keine Missachtung der Abstands- und Hygieneregeln in Laichingen festgestellt worden.

Das Landratsamt des Ostalbkreises hat dagegen nach Auskunft einer Sprecherin bereits eine Veranstaltung untersagt. Dabei hätten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem in weißen Schutzanzügen und mit Fackeln versammeln wollen, hieß es. Das sei mit Hinweis auf das Uniformierungsverbot bei Veranstaltungen untersagt worden. Daraufhin seien die Akteure in einem Autokorso durch Mutlangen zogen.

Corona-Demo Ende März in Schwäbisch Gmünd onw-images Christian Wiediger

Bis Ende März fanden in Schwäbisch Gmünd zeitweise täglich Veranstaltungen gegen die Corona-Verordnungen statt. Mehrere Hundert Menschen waren mitunter dabei, so die Stadtverwaltung. Dabei sei wiederholt gegen Maskenpflicht und Abstandsregeln verstoßen worden. Die Stadtverwaltung hatte Anfang April derartige Kundgebungen verboten. Als einen wichtigen Grund nannte der Leiters des Ordnungsamtes der Stadt die Unzuverlässigkeit des Versammlungsleiters bei der Einhaltung der Auflagen.