Autokorso in Ulm nach Wahlsieg Erdogans

Anhänger des türkischen Präsidenten Erdogan haben am Sonntagabend in Ulm mit einem Autokorso den Wahlsieg gefeiert. Die Polizei musste einschreiten.

Mehrere Stunden lang haben Menschen am Sonntagabend den Sieg des türkischen Präsidenten Erdogan in der Ulmer Innenstadt gefeiert. Die Polizei griff nach eigenen Angaben ein, als Verkehrsbehinderungen und der Lärm zu lange dauerten.

Autokorso mit Hupkonzert

Nachdem immer mehr Autos Runden auf dem Altstadtring in Ulm drehten, hupend und zum Teil mit der türkischen Fahne bedeckt, sperrte die Polizei gegen 21 Uhr die Strecke für den Korso. Die Feiernden versammelten sich deshalb auf einem Parkplatz in der Blaubeurer Straße, zündeten dort Böller und Raketen. Ein Demonstrationszug von dort zu Fuß zum Hauptbahnhof und wieder zurück wurde von der Polizei begleitet und löste sich dann auf. Die Beamten griffen gegen 23 Uhr durch, als in der Innenstadt wieder ein Hupkonzert begann. Mehrere Menschen, die an dem Autokorso teilgenommen hatten, wurden kontrolliert. Sie müssen mit einem Bußgeld wegen Lärmbelästigung rechnen.