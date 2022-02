Anwohnerparken kostet wahrscheinlich bald das Fünffache

Parken für Anwohner in Ulm wird voraussichtlich bald deutlich teurer. Der Stadtentwicklungsausschuss hat sich am Dienstagabend für eine Gebühr von 150 Euro pro Jahr ausgesprochen, bislang war der Betrag in Baden-Württemberg auf 30 Euro gedeckelt. Der Ulmer Gemeinderat muss am kommenden Mittwoch (16.2.) noch zustimmen. Autofahrerinnen und Autofahrer müssten dann ab dem 1. August tiefer in die Tasche greifen. Die Erhöhung soll zunächst bis 2024 gelten. Im Gespräch war zunächst eine Erhöhung auf 300 Euro pro Jahr. Das lehnte der Ausschuss allerdings ab.